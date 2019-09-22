الخليج 365 :

كشفت الغرفة القومية للمصدرين عن إعداد مصفوفة لزيادة صادرات الحبوب الزيتية إلى (6) مليار دولار فى العام2020 ، مبينة أن المصفوفة سيتم تقديمها للحكومة لاجل تنفيذها وخلق قيمة مضافة للمنتجات بالبلاد.

وأوضح الامين العام لغرفة المصدرين مامون أبراهيم قيلى لــ(smc) إن المصفوفة حددت المشاريع التى ستساعد فى تحقيق الزيادة المطلوبة للصادرات السودانية .

وكشف عن عقد مؤتمرهم الرابع للحبوب الزيتية بمشاركة (60) شركة أجنبية و(200) شركة وطنية مشيراً إلى مشاركة شعبة مصدرى الحبوب الزيتية كممثل للسودان فى عدد من المحافل الدولية بالصين والهند واندونسيا ودبى ومصر بهدف الترويج والتعريف بالمنتجات السودانية النقدية بما تتميز به من ميزات تفضلية .