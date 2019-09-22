المطربة هدى عربي تواصل النجومية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : بعد اسبوع من تقديم اغنيتها الجديدة “ما تجيبوا لي سيرتو” للشاعر والملحن عاصم عقيل, تعود الفنان هدى عربي لتقديم اغنية اخرى. فرغت من لسماتها النهائية اليومين الماضيين.وكانت هدى منذ ظهورها الرسمي قبل عدة سنوات, وبحسب صحيفة آخر لحظة تعتمد على تجربتها الغنائية الخاصة, حيث قدمت الكثير من الاغنيات التي وجدت رواجاً كبيراً بين جمهورها وتوجتها بالنجومية في اكثر من موسم.

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