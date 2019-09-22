تفاصيل مروعة حول تعرض سيدة مصرية لاغتصاب وحشي أمام طفلتها ورضيعها

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
في واقعة مفجعة في مصر، تعرضت سيدة لاغتصاب وحشي على يد 3 أشخاص أمام طفليها، بمركز الإبراهيمية، في محافظة الشرقية.
وأوردت التحريات والتحقيقات، أن المجني عليها (30 سنة) كانت رفقة طفلتها 4 سنوات، ورضيعها ومتوجهة داخل مركبة “توك توك” إلى مستشفى للكشف على ابنتها وأثناء ذلك، اعترض طريقها المتهمون الثلاثة، واعتدوا على سائق التوك توك بالضرب وأجبروها على التحرك معهم إلى أرض زراعية، وتناوبوا على اغتصابها قرابة ساعة ونصف، أمام طفليها وتركوها في حالة إعياء شديدة، وفروا هاربين.
وتمكنت قوة أمنية من المباحث من ضبطهم وجرت إحالتهم للنيابة التي باشرت التحقيق، حيث اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتمت إحالتهم للنيابة التي قررت حبسهم على ذمة التحقيق.
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