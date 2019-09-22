قوى التغيير: الإتحاد الأوروبي وعد باسترداد أموال السودان المهربة

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
أكد قيادي في قوى “الحرية والتغيير” أن الاتحاد الأوروبي تعهد بمساعدة السودان في استرداد أموال نهبها قادة النظام السابق وأودعوها في بنوك خارجية.
وقال أمين سعد في تصريحات لقناة “العربية” إن سفير الاتحاد الأوروبي بالخرطوم تعهد بمساعدة الحكومة السودانية في توفير المعلومات الخاصة بالأموال المنهوبة المودعة خارج البلاد، وكيفية استردادها من دول أوروبية وأخرى مثل تركيا وماليزيا وغيرها.
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