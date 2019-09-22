المفوضية القومية لحقوق الانسان تعلن عن تقديم تقرير احداث القيادة العامة...

الخليج 365:

كشفت رئيسة المفوضية القومية لحقوق الإنسان حورية إسماعيل، أن المفوضية ستقدم تقريرها للرأي العام حول “فض الاعتصام” خلال اليومين القادمين.

وأوضحت حورية في حوار مع جريدة الصيحة الصادرة صباح اليوم السبت، أن تأخير تقديم التقرير جاء لأسباب عدم تعاون بعض الجهات مع المفوضية في إعطاء المعلومات والبيانات، وقالت إن التقرير غطى كل الانتهاكات التي حدثت جراء فض الاعتصام أمام القيادة العامة للجيش، وما صاحبه من تداعيات، وبعض الأحداث اللاحقة منها أحداث الأبيض وبورتسودان، وأكدت أن من واجب الدولة تسهيل عملية البحث عن المفقودين .