فلتحذر الحكومة غضب الناس

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

اندلعت ثورة ديسمبر المجيدة بشرارة اشعلتها الازمة الاقتصادية الحادة فى البلد والانعدام المتواصل لسلع حيوية واساسية لايمكن ان يصبر الناس على عدم توفرها كالدقيق والوقود والدواء ، وتزامن ذلك مع ازمة خانقة فى النقود افتعلها النظام الفاسد وترتب عليها احجام المصارف عن مد المودعين باموالهم عندها مما خلق تشوهات كبيرة فى الاقتصاد وظهور تجارة الكاش والشيك وهذا كله صاحبه غلاء فاحش ومتصاعد حتى باتت بعض الضروريات عصية على الكثيرين .

هذا الوضع الغير محتمل دفع الناس للخروج فى احتجاجات بدات مطلبية ثم تحولت بفعل عوامل كثيرة الى سياسية وتطورت الى ان اسقطت النظام المستبد وصبر الناس طويلا على المخاض السياسى الصعب الذى انتج فى النهاية حكومة مدنية عليها ان تجابه المشاكل التى خلقها النظام البائد وهى كثيرة ومتشابكة ولكن فى مقدمتها الهم الاقتصادى واصلاح معاش الناس وتحسين اوضاعهم وعلى الحكومة ان لاتغفل هذا الجانب والا فان الناس لن تسكت لها طويلا.

تعيش بلادنا الان ازمات لم تنته فى الوقود والدقيق والدواء والمواصلات والاخيرة هم بذاته يواجه المواطنين وبالخصوص فى ولاية الخرطوم .

وهذه هى الاسباب الاساسية التى دفعت الشعب للخروج ضد البشير واستمرارهم فى الاحتجاجات حتى اطاحوا به وبحكومته والان نحن فى امس الحاجة الى التدخل الحكومى لحل هذه المشكلات وعلاج هذه المعضلات حتى لايفقد الناس التفاعل مع الحكومة وهم يكابدون هم المعاش فتفقد حكومة الثورة التيار العريض المؤيد لها وتكون مكشوفة الظهر.

ايضا على الحكومة ان تتدخل بحسم وحزم لمواجهة الغلاء الفاحش والغير مبرر وتحسم فوضى السوق وجشع التجار اذ لايعقل ان تكون اسعار اللحوم (حمراء وبيضاء) والمنتجات الحيوانية (البيض والالبان بكل مشتقاتها) والبصل والزيوت تصل الى هذه المستويات القياسية ويكون صعبا على الكثيرين الحصول عليها ، وما لم تقم حكومة حمدوك بفعل شيئ يقنع الناس فان السوق بانفلاته هذا قد يعجل بخروج الشارع عليها كما خرج على البشير.