مدني الكبرى ترفض تقديرات الضرائب للعام2018م

الخليج 365 :

أعلنت الغرفة التجارية بمحلية مدني الكبرى رفضها لتقديرات ضرائب العام ٢٠١٨م التي جاءت بزيادة ٣٠٠ إلى ٤٠٠% عن حجم النشاط التجاري، ودعا الأستاذ محمد عبد الرحمن المشرف الأمين العام للغرفة التجارية بمحلية مدني الكبرى لضرورة إعادة النظر في المنهج الضريبي الحالي والعودة لضرائب الإنتاج.

ولفت المشرف خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده بالغرفة التجارية بمدني- وفق سونا- لتأسيس نظام جديد للضرائب مبني على الشراكة مع دافعي الضرائب، وشدد على ضرورة وقف الإجراءات التعسفية وفتح البلاغات من المسئولين بالضرائب ضد التجار بأسواق مدني ووقف لجان الاستئناف والعودة لقرار والي ولاية الجزيرة رقم ٨٩ بتشكيل لجنة لمراجعة تقديرات ضرائب ٢٠١٨م.

وجدد رفض الغرفة التجارية للنيابات الخاصة بالضرائب في المحليات، ودعا للعمل على توسيع المظلة الضريبية ومحاصرة المتهربين من دفع الضرائب، وأقر المشرف بعدم جدية وتجاوز إدارة ضرائب ولاية الجزيرة بإنفاذ قرار والي الجزيرة رقم ٨٩ بتكوين لجنة لمراجعة تقديرات ضرائب ٢٠١٨م.

وأشاد بتفهم الوالي لحجج وأسانيد التجار الموضوعية تجاه العودة لتقديرات ضرائب ٢٠١٧م، وقال إن زيادة الضرائب ستعمل على تقليل النشاط التجاري وزيادة البطالة والجريمة.