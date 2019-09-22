موقف فرنسي متعقل .. بقلم محمد عبد الله

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

ضجة كبرى مثارة هذه الايام حول الهجمات التى طالت منشآت شركة ارامكو السعودية وألحقت بها اضرارا بالغة مما اثر على امدادات الطاقة وصادر النفط السعودى ، هذه الضجة تناولت الطائرات المسيرة وصواريخ كروز ودقة اصابتها

الهدف اضافة الى مرور الطائرات والصواريخ المسيرة بمنطقة مغطاة تماما باحدث انظمة الدفاع الجوى واخر انتاج السلاح الامريكى مما وضع علامة استفهام كبرى عن هذا الحدث من شقين الاول الجهات المنفذة ومدى امتلاكها تكنلوجيا متطورة جدا تجعلها فى مأمن من الرقابة وحتى الاعتراض ومنعها من تنفيذ هجماتها واسقاطها والشق الثانى الترسانة الدفاعية الكبيرة للسعودية وفشلها فى اعتراض الهجمات على منشآتها النفطية ودلالة ذلك على ضعف التسليح الامريكى وفشله فى التصدى للهجمات اليمنية.

المعروف ان الاتهام الامريكى السعودى المشترك لايران بالوقوف وراء الهجمات على ارامكو يستبطن جزعا من اخفاق تكنلوجيا الدفاع الامريكى لو اقروا ان اليمنيين هم من نظم ونفذ الهجوم ووقف وراءه مما يعنى انهم – اليمنيون – الذين تستخف بهم امريكا والسعودية اعظم قدرة واكثر تطورا مما هو فى مخيلنهم وهذا يعنى الخوف من اى مفاجأة ربما يحدثونها مرة اخرى فمن نفذ هذا الهجوم الكبير والمعقد وبهذا الشكل المحكم بالغ الدقة والسرية وطابع المفاجاة فيه يمكنه مرة اخرى ان ينفذ هجوما اخر فى نفس هذا المكان او غيره من بنك اهداف اعلن اليمنيون انه واسع وكبير ويمكن ان تشكل الضربات اليمنية اضرارا حقيقيا بالنفط السعودى وهو الامر الذى لايحتمله السعوديون ولا حلفاؤهم.

فى ظل هذا التصعيد الامريكى السعودى ضد ايران وسعى الرياض بشدة لقرع طبول الحرب وامام الموقف الايرانى الثابت والقوى بانهم لايرغبون فى الدخول فى حرب لكنهم حتما لن يتوانوا فى الدفاع عن بلدهم وسيوقعون اشد الخسائر بمن يعتدى عليهم. قى هذا الوقت صدر

الموقف الفرنسى المغاير لما عليه السعودية وامريكا ورأت باريس ضرورة التريث وعدم الاستعجال فى توجيه الاتهام لايران بدون ادلة لان هذا لن يزيد الامور الا تصعيدا وسيجعل الايرانيين فى موقف اقوى وهذا ما لاتريده امريكا ولا السعودية.

المتحدث باسم الخارجية الفرنسية قال تعليقا على التهم الأمريكية والسعودية لإيران بالتورط في انفجارات منشأة أرامكو : قبل ان نتهم أحدا علينا أن نتأكد من صحة المعلومات والتقارير. .

ان الموقف الفرنسى وان كان ظاهره التعقل فانه يحمل فى باطنه نصحا لامريكا وخوفا على السعودية من ان يتورطا فى عمل ضد الايرانيين – ردا على استهداف منشآت ارامكو – لاتقتصر اثاره السالبة على الطرفين فحسب بل الجميع لن يكونوا بمأمن من التدحرج نحو الحرب لاقدر الله .