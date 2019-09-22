الجبهة الثورية: اربعة مسارات للتفاوض مع الحكومة الحالية…

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قال أحد الأحزاب بالجبهة الثورية، إن التفاوض مع الحكومة يتبلور في قسمين (قومي- فرعي). وذكر الأمين العام لحزب الجبهة الشعبية المتحدة للتحرير والعدالة وعضو الجبهة الثورية عبد الوهاب جميل أمس، أن التفاوض مع الحكومة سيجري في مساقين. الأول قومي ومعني بحل القضية القومية الكلية، بينما يضم المساق الثاني أربعة مسارات هي مسار (دارفور, الشرق, المنطقتين, والشمال). وفي سياق آخر، اتهم جميل عناصر النظام البائد بتحريك مظاهرات بالشرق تحت مظلة جهوية وتدعو لتقرير مصير للمنطقة. وأكد أن الحزب لا يؤمن بالحلول الجهوية والإثنية، إنما يطالب بالحلول الكلية للأزمة. المادة السابقة سلك : الوثيقة الدستورية عدلت بموافقة طرفي التفاوض….. المقالة القادمة كفايـــة!!.. بقلم صلاح الدين عووضة

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