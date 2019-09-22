عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة بتاريخ اليوم بتاريخ اليوم السبت 21...

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

الصيحة

“3” مقترحات لاختيار اسم جديد لـ”الوطني”

عضو بـ”السيادي” لا يستبعد حدوث انقلابات عسكرية

دينق ألور لـ”الصيحة”: حصلنا على وعدٍ من”حميدتي” بقرار ينهي نزاع أبيي

نجيب الخير: لابد من تطهير العمل الدبلوماسي من الأجندة الظلامية

حركة عبد الواحد ترهن التفاوض بإطلاق جميع الأسرى

عائشة موسى: قضية المفقودين تثار في جميع اجتماعات”السيادي”

أخبار اليوم

الصادق المهدي يكشف أسباب استقالته من نداء السودان

حركة عبد الواحد تعلن رسمياً رفض التفاوض مع الحكومة

عضو مجلس السيادة عائشة موسى : جهة معينة لها سلطات عليا معنية بملف المفقودين

تحرير رهائن محتجزين بغابة القبو جنوب اروما

الصحة الاتحادية تؤكد قدرتها السيطرة علي مرض الكوليرا في (وقت وجيز)

رئيس التحرير يكتب (نقطة نظام) : كابتن شيخ الدين محمد عبد الله الطيب الذي رحل

الوطن

حركة مسلحة ترفض التفاوض مع المجلس السيادي

اعتماد “4” مرشحين لوزارتي الثروة الحيوانية و البني التحتية

مليشيات طرابلس تقتل مهاجراً سودانياً والاتحاد الأوروبي يندد

إثيوبيا: سنواصل بناء سد النهضة و لن يوقفنا أحد عن التنمية

آخر لحظة

بلاغات ضد مديري جامعات

التغيير : لا تغيير للوزراء ولانحكم عليهم بالأقوال

الصحة : أعداد الإصابة بالكوليرا غير مزعجة

اليوم التالي

تشديد الحراسة وإزالة شاشة التلفزيون من زنزانة الرئيس المخلوع

حركة عبد الواحد تعلن رسميا رفض التفاوض مع الحكومة

عرمان لـ (اليوم التالي): الصادق المهدي سيحضر الاجتماعات وسنناقش استقالته خلالها

إعفاء مدير شركة (الراوات) للبترول بقرار من وزير الطاقة والتعدين

المجلس المركزي للحرية والتغيير يعتمد خالد عباس لوزارة الثروة الحيوانية

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الانتباهة

“80” مليار دولار فساد في بيع أصول حكومية

“الثورية”:”4″ مسارات للتفاوض مع الحكومة

“الحرية والتغيير” ترشّح امرأة للثرو الحيوانية

التربية: معالجات فردية لشكاوي زيادة الرسوم

تعيين”بريان دي هنت” قائمًا جديدًا بأعمال السفارة الأمريكية بالخرطوم

قيادات بـ”الشرق”: ارتفاع أصوات تنادي بتقرير المصير

الصيحة: لا “كوليرا” بالخرطوم و”190″ نقطة للتبليغ

معتمد: المواطنون يتحملون مسؤولية تراكم النفايات

السوداني

“قوى الحرية والتغيير” تعتمد امرأة لـ”الثروة الحيوانية” و”3″ مرشحين لـ”البنى التحتية”

المدارس الخاصة تعتزم الدفع بمقترح لتأجيل امتحانات الشهادة

مشادات بين مجموعتين تمنع تمثال لـ”شهيد” بأم درمان

المهدي يعلن إطلاق”التأسيس الرابع” للأمة القومي

إحباط تهريب أجانب عبر السودان

“الصحة” تنفي وجود فيروس معدِ بمستشفى دار العلاج بالخرطوم

الجريدة

خلافات تمنع نصب تمثال الشهيد عبد العظيم بشارع الأربعين

خالد سلك: الوثيقة الدستورية عدلت بموافقة الطرفين

العاملون بالتلفزيون يطالبون بتشكيل لجنة تحقيق حول”خفافيش الظلام”

حمدوك يعفي مدير وحدة تنفيذ السدود

حركة عبد الواحد تعلن رسميًا رفض التفاوض مع الحكومة

الطريفي يطلع حكومته على مخرجات زيارته للخرطوم

التيّار

الفشقة: العثور على ديدان في مراتب الأطفال بالمستشفى

وزير خارجية يوغندا لـ”التيّار”: موسيفيني يزور الخرطوم قريبًا

متشدّدون يمنعون وضع نصب تذكاري للشهيد عبد العظيم

تفجّر الأوضاع في اتحاد كرة القدم السوداني بسبب”7500″ يورو

وجدي صالح لـ”التيار”: مشاورات لحسم مرشحي وزارتي البنية التحتية والثروة الحيوانية

الدار

اليوم استئناف محاكمة الرئيس المعزول البشير

حرم الرئيس البشير فاطمة خالد ترفض أي حراسة بمنزلها بكافوري

مواطن يلقي مصرعه بعد نجاته من حكم الاعدام

استجواب ثلاث سيدات في قضية مقتل طفل ورميه داحل مرحاض بام بدة

شعبة مباحث الصناعات تتمكن من القبض على عصابة كسر المحال التجارية

البنتاغون يقدم خيارات عسكرية والأهداف المحتملة أمام ترامب للرد على إيران