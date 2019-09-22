إقالة مدير شركة الراوات للبترول….

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

اختار وزير الطاقة والتعدين عادل إبراهيم، محمد طوباي آدم مديراً بالإنابة لشركة راوات لعمليات البترول بعد إقالة المدير السابق فهمي عبد الله العوض. وحدد القرار حسب صحيفة الانتباهة الصادرة صباح اليوم السبت، الصادر أول أمس، مدة أقصاها أسبوعاً لإجراء عمليات التسليم والتسلم.

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