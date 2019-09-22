الشركات الصينية والهندية والماليزية تفاصيل جديدة…..

الخليج 365:

أكدت شركات، “بتروناس” الماليزية، و”سي ان بي سي” الصينية، و”او ان جي سي” الهندية، خلال لقائها أمس، بوزير الطاقة والتعدين، عادل علي إبراهيم، التزامها بمواصلة العمل في المجال النفطي، في السودان. وبحث الوزير مع وفود الشركات، سبل التعاون خلال الفترة المقبلة، وتقبل منها التهاني بمناسبة تكوين الحكومة الجديدة وتوليه وزارة الطاقة والتعدين. وأكدت شركة “بتروناس” الماليزية على لسان مديرها العام بالسودان، أزهان علي، التزامها بأعمالها المتمثلة في نسبتها في خط أنابيب البترول في مربعي “3 و7” بجانب مكتبها بالخرطوم. وأعرب أزهان خلال لقائه وزير الطاقة والتعدين، عن امتنان الشركة للسودان، لمنحها الفرصة لتكون إحدى أولى الشركات المتعددة الجنسيات التي تعمل في مجال النفط في السودان. من جانبه أكد وفد شركة (cnpc) الصينية تطلع الشركة إلى المزيد من التعاون مع السودان بجانب عملها في مربع (6) ضمن شراكتها في شركة “بتروانرجي” للبترول، وطلب الوزير من الشركة زيادة التعاون في مجالي التعدين والكهرباء. إلى ذلك أعرب وفد شركة (ongc) الهندية، عن تطلعهم إلى آفاق أرحب للتعاون المشترك نسبة لخصوصية العلاقات التي امتدت لأكثر من 20 عاماً في مجال النفط في السودان. يذكر أن الشركات الثلاث، ما زالت تعمل على إنتاج نفط جنوب السودان، الذي يمر عبر خطوط أنابيب السودان وبموجبه يتحصل السودان على رسوم العبور والمعالجة من الشركات وجنوب السودان.