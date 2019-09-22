شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قال القيادي بقوى الحرية والتغيير خالد عمر يوسف إنّ الوثيقة الدستورية عدّلت بموافقة قوى إعلان الحرية والتغيير، والمجلس العسكري بعد التوقيع عليها بالأحرف الأولى وذلك عبر مراجعة شملت الترقيم والتنسيق.

وأوضح سلك في تصريحاتٍ لصحيفة الجريدة الصادرة صباح اليوم السبت إنّ ذات الوثيقة تمّت معالجتها بمنح مجلس السيادة سلطة تعيين رئيس القضاء والنائب العام.

ودافع خالد بشدة عن وزيرة الخارجية أسماء عبد الله، واصفًا أياها بالمرأة التي تمتلك تأهيلاً عاليًا وأنّها أهلاً للموقع الذي توجد فيه.

واعتبر النقد الذي وجّه إليها بغير العادل.

وقال يجب أنّ نحكم عليها بأعمالها وكفاءتها. المادة السابقة عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة بتاريخ اليوم بتاريخ اليوم السبت 21 سبتمبر 2019م المقالة القادمة الجبهة الثورية: اربعة مسارات للتفاوض مع الحكومة الحالية…

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سلك : الوثيقة الدستورية عدلت بموافقة طرفي التفاوض….. لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.