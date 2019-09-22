ليس لك ولا لغيرك ياصغيرون

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

اندلعت الثورة وارست مبادئ معينة اهمها الحقوق الدستورية التى لايجوز الاعتداء عليها او العمل على انتهاكها ، ولابد ان يحرص الجميع على رعاية هذه الحقوق وحمايتها والعمل على تثبيتها .

من هذه الحقوق الاساسية الحق فى اقتناع الفكر الذى اريده والحق فى التعبير عن معتقداتى ورؤاى الخاصة والدعوة لها دون حجر او تقييد من أحد او جهة مهما كانت ، وايضا من حقى ان انال الوظيفة العامة ولايمنعنى منها الا عدم انطباق الشروط العامة وان يكون التنافس بين المتقدمين لها وفقا لمعايير معينة ليس من بينها مطلقا اعتناق فكرة معينة او الايمان بها او عدم الدعوة الى مايخالفها فالوظيفة العامة حق مكفول للجميع وليس لاحد ان يحول بينها وبين من يتقدم لشغلها.

بعد اتفاقنا على الحقيقة اعلاه نستغرب فى كلام السيدة وزيرة التعليم العالى الاستاذة انتصار صغيرون التى قالت ماليس لها وعملت على مخالفة الحقوق الاساسية وهى تعلن ان مدراء الجامعات مطالبون بالايمان بميثاق قوى اعلان الحرية والتغيير كشرط لتعيينهم فى المنصب واسناد المهام الرسمية لهم وهذا لعمرى جهل من السيدة الوزيرة وعليها ان تعى جيدا ان هذا القول ليس من حقها ولا حق غيرها فالحصول على الوظيفة العامة حق يكفله القانون لكل من انطبقت عليه الشروط وليس من بينها حتما الايمان بفكرة سياسية معينة .

السيدة الوزيرة انتصار صغيرون بقولها هذا تثبت جهلها بابجديات العمل ولاتستحق البقاء فى منصبها هذا يوما واحدا.