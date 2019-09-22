قيادات بولايات الشرق: تعالت الاصوات المنادية بتقرير المصير….

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

طالبت قيادات بولايات الشرق بضرورة انصاف الإقليم في الخدمات والمشاركة في الحكم لتلافي دعوات تقرير المصير التي أطلقها البعض تنفيذاً لأجندة خارجية تهدف لفصل الشرق عن البلاد. وقال القيادي بكيان قوى الهامش طه محمد موسى لصحيفة الانتباهة الصادرة صباح اليوم السبت، إن الشرق ظل يتعرض للتهميش منذ الاستقلال، وأشار إلى أنهم كانوا يتوقعون بعد ثورة ديسمبر أن يتغير هذا الواقع حسبما نصت الوثيقة الدستورية بأن تذهب 70% من السلطة الى الهامش. وتابع: (هذا الأمر لم يحدث وتم تجاوز الشرق)، لافتاً الى أن ارتفاع الأصوات المطالبة بكونفدرالية حقيقية او تقرير مصير الإقليم، أمر طبيعي. فيما قطع رئيس حزب التواصل عبد القادر سوميت لـ(الإنتباهة)، بعدم إمكانية انفصال ولايات الشرق، لجهة أنها السبب الرئيس في توحيد البلاد.