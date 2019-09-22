استرداد اموالنا المنهوبة

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

مع حدوث كل تغيير – بغض النظر عن البلد الذى يشهد هذا التغيير – فان خبايا تظهر ومعلومات يتم الكشف عنها وبالذات فى مايتعلق بالنظام الذى تم تغييره وحجم التجاوزات التى حدثت والانتهاكات التى ارتكبها مما يجعل قادة ورموز هذا النظام عرضة للمساءلة على ما ارتكبوه من مخالفات قد ترقى الى حد الجنايات .

وفى عالمنا الثالث حيث يكثر الطغاة ويعشعش الفساد وتتعدد بطانات السوء فان المال العام يكون عرضة للاعتداء عليه وترتكب تجاوزات ضخمة فى هذا الباب حتى ان الانسان احيانا يستبعد حصول كل هذه السرقات ويستغرب من جرأة هؤلاء المسؤولين الذين لايوفرون شي الا ويعتدون عليه يخضمون مال الله خضم الابل نبتة الربيع لايخافون الله ولايخشون الفضيحة .

وبلادنا من هذه البلدان التى ابتليت بابناء عاقون لايرعون حرمة للمال العام ولايعرفون حدا للحلال من الحرام ، وعلى طول تاريخنا السياسى لم يمر علينا اكثر فسادا من طغمة المؤتمر الوطنى وزبانيته المجرمين الذين استحلوا الحرام واكلوا المال العام وقد سارت باخبار فسادهم الركبان واحتار فيها الثقلان ، وفى هذا الباب بل وفى زاوية صغيرة من تشعباته الكبيرة وتداخلاته الكثيرة بدات تظهر بعض معلومات فسادهم واخراجهم المال لخارج البلد وهو ليس حقا لهم بل سرقوه وبغير حق استحلوه وبلادنا تعانى مشاكل جمة فى التعليم والصحة والوقود والدقيق وعموم الخدمات وهذا راجع بشكل اساسى الى فساد الطغمة الحاكمة وكثرة سرقاتها دون وازع من دين او ضمير وهم فى غيهم هذا غشيتهم الثورة المباركة فاطارت لبهم وازاحتهم عن المشهد وكشفت زيفهم وباطلهم فظهرت للعلن بعض سرقاتهم وانكشفت بعض عوراتهم ، ونقرأ فى الاخبار ان القيادي بقوى الحرية والتغيير الأستاذ محمد عصمت قد كشف عن جملة الاموال المنهوبة للنظام البائد بماليزيا التي تقدر بمبلغ(64) مليار دولار.

وقال أن الأموال المنهوبةيمكن ان تغطي مديونية السودان وتوفير (9) مليار دولار تمثل احتياطي نقدي مثالي للبنك المركزي.

ولفت عصمت في مؤتمر صحفي عقد بالخرطوم، الى وجود اتجاه عالمي لمعاملة اموال الشعوب المنهوبة كمعاملة الاموال القذرة.

وأكد امكانية اصدار قرارات لاستردادها للدول، وقال ان ديوان المراجعة كان يغطي ٢٥% بينما ٧٥% مؤسسة ايرادية خارج المراجعة.

وشدد على ضرورة اصدار قرار من مجلس الوزراء والسيادة بعدم إبادة مستندات الوزارات حتى يتم كشف المزيد من التجاوزات.

ننادى بضرورة المطالبة باسترداد اموالنا المنهوبة وليعمل السيد رئيس الوزراء فى هذا الاتجاه وسوف يحقق فيه نجاحا باذن الله تعالى .