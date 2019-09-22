ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، على الرغم من أنه قد تم نقاش هذا الأمر في السابق، أن الثقوب السوداء العادية قد تكمن في مركز دوران الكوكب، إلا أنه لم يكن ذلك ممكنًا بالنسبة للكتل الفائقة التي تعد أكبر بمئات المرات من الشمس.
لكن دراسة حديثة تكشف أن البعض يدور حول الثقوب السوداء الفائقة الكتلة، حيث يتجنبون الابتلاع من الثقب عن طريق الدوران على بعد 10 سنوات ضوئية على الأقل، ولأنها كبيرة جدًا، فقد أفادت التقارير أن ما يصل إلى 10000 كوكب قادر على الدوران حول ثقب أسود فائق الكتلة، مما يخلق أنظمة شمسية ضخمة.
ويُعتقد أن الكواكب تتشكل عادةً بواسطة جزيئات الغبار والغاز المتجمعة حول نجم يتراكم تدريجياً لإنشاء جسم سماوي، مثل تلك الموجودة في درب التبانة.
وقد وجد علماء الفلك أن هذه السحب من الغاز والغبار التي تتجمع في أقراص حول النجوم تتصرف بنفس الطريقة مع الثقوب السوداء الهائلة.
واختبر الدكتور كيشي وادا من جامعة كاجوشيما نماذج لتكوين الكواكب لمقارنة سلوك كل من النجوم والثقوب السوداء الهائلة.
وتعد هذه هي الدراسة الأولى التي تدعي إمكانية تكوين مباشر لأجسام تشبه الكوكب والتي لا ترتبط بالنجوم، ولكن بالثقوب السوداء الهائلة".
كانت هذه تفاصيل خبر العثور على كواكب تدور حول الثقوب السوداء الكبيرة بدلًا من النجوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.