موعد مباراة أستون فيلا ضد آرسنال فى الدورى الإنجليزى
ويحتل أستون فيلا المركز الـ 17 في جدول ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز "البريميرليج" برصيد 4 نقاط، بينما يحتل ارسنال المركز السابع برصيد 8 نقاط، قبل انطلاق منافسات الجولة.
ويأمل أستون فيلا في تحقيق فوزه الثاني بمسابقة الدوري الانجليزي الممتاز هذا الموسم من أجل تسحيم موقفه في جدول الترتيب بينما يتطلع أرسنال للخروج من المباراة بالنقاط الثلاث لإيقاف نزيف النقاط، بعدما فشل في تحقيق الفوز بأخر 3 مباريات.
ويستعيد أستون فيلا في مباراة اليوم لجهود محمود تريزيجيه نجم الفراعنة الذي غاب عن المشاركة في المباراة الماضية أمام وست هام يونايتد بالجولة الخامسة والتي انتهت بالتعادل السلبي بسبب الايقاف، بعد الطرد أمام كريستال بالاس، بالجولة الرابعة والتي خسرها فريقه بهدف.
وكان محمود تريزيجيه تعرض للطرد خلال مواجهة كريستال بالاس، ضمن الجولة الرابعة للدوري الإنجليزي، والتي انتهت بخسارة أستون فيلا بهدف دون مقابل.
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