ترتيب الدوري السعودي بعد نهاية الجولة الرابعة

اختتمت منافسات الجولة الرابعة من الدوري السعودي، مساء السبت، بفوز الهلال على مضيفه اتحاد جدة، بنتيجة 3 – 1، فى اللقاء الذى جمع الفريقين على ملعب "الجوهرة".

وتصدر الهلال جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين منفردا، برصيد 10 نقاط، بعد فوزه الثمين الذى حققه فى لقاء الكلاسيكو على مضيفه فريق الاتحاد، بنتيجة 3 – 1.

وجاء الفيصلى فى المركز الثانى، برصيد 8 نقاط، بعد فوزه على فريق الإتفاق بنتيجة 1 – 0، ثم العدالة الصاعد حديثا برصيد 7 نقاط، بعد فوزه على أبها 2 – 1، وبنفس الرصيد الأهلى بعد فوزه على الفتح 2 – 0، والنصر الذى خسر أمام الحزم 1 – 0.

وشهدت الجولة الرابعة، تأجيل مباراة الرائد مع التعاون.