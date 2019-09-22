ترتيب الدوري السعودي بعد نهاية الجولة الرابعة

وتصدر الهلال جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين منفردا، برصيد 10 نقاط، بعد فوزه الثمين الذى حققه فى لقاء الكلاسيكو على مضيفه فريق الاتحاد، بنتيجة 3 – 1.
وجاء الفيصلى فى المركز الثانى، برصيد 8 نقاط، بعد فوزه على فريق الإتفاق بنتيجة 1 – 0، ثم العدالة الصاعد حديثا برصيد 7 نقاط، بعد فوزه على أبها 2 – 1، وبنفس الرصيد الأهلى بعد فوزه على الفتح 2 – 0، والنصر الذى خسر أمام الحزم 1 – 0.
وشهدت الجولة الرابعة، تأجيل مباراة الرائد مع التعاون.
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