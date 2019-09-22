التحركات كاملة.. ماذا سيفعل "حمدوك" في نيويورك؟

توجه رئيس مجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك مساء السبت للولايات المتحدة الأمريكية للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (٧٤) التي تعقد بنيويورك.

هذا وسيلقي رئيس مجلس الوزراء خطاب السودان أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الجمعة المقبل الموافق ٢٧ سبتمبر ٢٠١٩م.

وسيعقد رئيس مجلس الوزراء عدداً من الاجتماعات الثنائية واللقاءات الجانبية مع عدد من قادة الدول يناقش خلالها قضايا السلام في السودان وحقوق الإنسان وإعفاء الديون وإزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب والتعاون الاقتصادي والتزام السودان بسياسة خارجية متوازنة.

كما سيعقد د. عبد الله حمدوك لقاءً مع الجالية السودانية بنيويورك للتنوير بالتطورات الإيجابية التي يشهدها السودان فضلاً عن الوقوف على أوضاع الجالية.

وتأتي زيارة رئيس مجلس الوزراء حمدوك للولايات المتحدة الأمريكية لعكس صورة السودان الجديد بعد الثورة.

ويرافق رئيس مجلس الوزراء خلال هذه الزيارة عدد من المسؤولين في مقدمتهم وزيرة الخارجية الأستاذة أسماء محمد عبد الله، التي وصلت إلى نيويورك.

وقال رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، إنه يسعى خلال زيارته إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (74) إلى رفع اسم السودان من الدول الراعية للإرهاب.

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وأشار حمدود في منشور بصفحته بموقع "فيسبوك" إلى تفائله بالمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة يوم الجمعة المقبل، مشيرا إلى أنه سيجري عددا من الاجتماعات الثنائية واللقاءات مع قادة الدول، فضلا عن لقاء الجالية السودانية بنيويورك.

وقال حمدود إنه سيناقش خلال الاجتماعات "قضايا السلام في السودان وإعفاء الديون والتعاون الاقتصادي"، فضلا عن "إزالة إسم السودان من الدول الراعية للإرهاب".

ومن المقرر أن يصل رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، مساء اليوم الأحد، ويلتقي بعدة رؤساء دول وحكومات وكبار المسؤولين، في الأمم المتحدة والإدارة الأمريكية والأمين العام للأمم المتحدة.

كما سيشارك في عدد من الفعاليات رفيعة المستوى من بينها تلك الخاصة بالسودان، التي ستستعرض دور المجتمع الدولي في مساندة السودان خلال الفترة المقبلة.

وتكتسب مشاركة السودان أهمية خاصة تتاح من خلالها الفرصة لشرح التطورات الأخيرة والدور المرتجي من المجتمع الدولي في دعم جهود السودان لترسيخ أسس الديمقراطية والسلام والاستقرار الاقتصادي والتنمية المستدامة وهي الأهداف التي يتوخى وفد السودان الحرص على تحقيقها خلال مشاركته في هذه الدورة، التي تدشن عودة السودان للأسرة الدولية.