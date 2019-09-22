إعصار لورينا يتحول إلى عاصفة مدارية

تحول الإعصار لورينا إلى عاصفة مدارية، لدى اقترابه من شمال غرب المكسيك، حيث أثار رياحا شديدة وأمطارا غزيرة، حسبما قال المركز الوطني للأعاصير بالولايات المتحدة الأمريكية.

ولفتت وكالة "رويترز" إلى أن المركز، ومقره ميامي بالولايات المتحدة، ذكر في تقرير، يوم السبت، إن الإعصار أثار رياحا بلغت سرعتها القصوى 80 كيلومترا لدى اقترابه من الشمال.

وأوضح أن العاصفة تعبر حاليا شبه جزيرة باها كاليفورنيا ومن المتوقع أن تصل البر الرئيسي للمكسيك في ساعة مبكرة من يوم الأحد، حيث من المرجح أن تضعف شدتها.

وتبع العاصفة هبوب رياح قوية وسقوط أمطار على شبه جزيرة باها كاليفورنيا، بعد وصولها في ساعة مبكرة من صباح السبت، على الرغم من عدم وجود بلاغات عن سقوط ضحايا أو وقوع أضرار.

وذكر المركز الوطني للأعاصير أنه من المتوقع أن تؤدي العاصفة إلى هطول أمطار يتراوح ارتفاعها بين سبعة سنتيمترات و15 سنتيمترا على ولاية سونورا الغربية في مطلع الأسبوع مما يثير خطر حدوث سيول مفاجئة.

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وفي وقت سابق، أكد المركز الوطني الأمريكي للأعاصير، أن الإعصار (لورينا) اجتاح مناطق بخليج (كاليفورنيا) متسببا في رياح عاتية وسقوط أمطار غزيرة.

وأفاد بيان صادر عن المركز، أوردته قناة (الحرة) الأمريكية، السبت، أن الإعصار كان على بعد نحو 60 كيلومترا شمال شرقي (كابو سان لوكاس) مثيرا رياحا وصلت سرعتها القصوى إلى 85 كيلومترا؛ ما تسبب في إلغاء الرحلات الجوية إلى (لوس كابوس) بالمكسيك وتأجيل الدراسة بالمدارس المحلية.

بدورها، أوضحت الهيئة الوطنية للمياه بالمكسيك، أن العاصفة أدت إلى هطول أمطار غزيرة في الشرق في مناطق تقع على ساحل خليج (كاليفورنيا) والمناطق المحيطة به في ولايتي سينالوا وناياريت، بالإضافة إلى مناطق بولايتي سونورا ودورانجو الواقعتين في الداخل.

وكان المركز الوطني الأمريكي للأعاصير في مدينة (ميامي) قد رفع - أول أمس - خطر ما يعرف بـ (لورينا) إلى إعصار من الفئة الأولى.