8 آلاف نمساوى يتظاهرون وسط فيينا ضد إعادة انتخاب أحزاب اليمين

وقال منظمو المظاهرة اليوم إن المشاركين ينتمون إلى أحزاب يسارية مثل الحزب الاشتراكى وحزب الخضر إلى جانب المنظمات غير الحكومية وجابت المظاهرة شوارع وميادين رئيسية فى وسط فيينا.
فيما قال متحدث باسم الشرطة إن المظاهرة كانت هادئة ولم يتخللها أى أعمال عنف أو حوادث.
واتهم المتظاهرون الحزبين فى الائتلاف الحكومى السابق بإهمال قضية تغير المناخ وإخضاع قضايا البيئة للمصالح الاقتصادية، كما اتهموا أحزاب اليمين بعدم الجدية فى علاج الفقر وعدم العمل على تحسين المستويات المعيشية وإهمال الأبعاد الاجتماعية فى السياسة.
كما رفض المتظاهرون زيادة الأعباء على اللاجئين تحت مزاعم الإرهاب، كما شددوا على ضرورة عدم عودة وزير الداخلية السابق هيربرت كيكل إلى منصبه بسبب سياساته العنيفة ضد الأجانب.
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