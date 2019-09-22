وذكرت شبكة (إيه بى سى نيوز) الإخبارية الأمريكية أن قوات الأمن العراقية فرضت إجراءات أمنية مشددة على الطرق المؤدية إلى كربلاء وضواحيها شملت تفتيش السيارات بدقة بعد هذا الانفجار الذى وقع أثناء مرور السيارة من نقطة تفتيش تابعة للجيش العراقى على بعد نحو 10 كيلومترات جنوب كربلاء.
وكان رئيس الوزراء العراقى عادل المهدى قد أعلن أن قوات الأمن ألقت القبض على رجل للاشتباه فى تركه القنبلة داخل السيارة، دون التطرق إلى أية تفاصيل أخرى بشأن هوية هذا الرجل.
كانت هذه تفاصيل خبر داعش يعلن مسئوليته عن حادث تفجير السيارة قرب أحد مداخل كربلاء العراقية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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