تفاقم أزمة الوقود بالعاصمة الخرطوم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : تفاقمت أزمة الوقود بصورة حادة في العاصمة السودانية الخرطوم خلال الأيام القليلة الماضية وتباين توفر الوقود بمدن العاصمة الثلاثة. وإصطفت عشرات المركبات أمام محطات الخدمة للحصول على الوقود في ظل شح وندره في توفره بعدد كبير من المحطات التي أغلقت أبوابها. وقال الطيب علي لـ “باج نيوز” الموظف بمحطة بجنوب الخرطوم إن هنالك إنخفاض في الكميات الموزعة على المحطات ما يصعب مواكبة الاستهلاك. وأشار إلى أن أغلب المحطات لا يتوفر فيها الوقود خلال اليوم لجهة أن حصتها قليلة جداً ولا تكفي حتى للفترة الصباحية. وفي غضون ذلك شن أصحاب مركبات هجوماً كاسحاً على الإدارة الاقتصادية بالبلاد وأتهموها بالتقاعس في التعامل مع المشكلات الاقتصادية. وقال صاحب المركبة إبراهيم عثمان ” هنالك بطء في التعامل مع القضايا الاقتصادية من قبل الحكومة الجديدة ويظهر ذلك جلياً في تجدد أزمات الوقود والخبز”. ويعاني السودان من أزمات معيشية مستمرة تمثلت في شح السلع الاستراتيجية وإرتفاع أسعار صرف الجنيه السوداني أمام الدولار وندرة في السيولة بالأسواق السودانية. المادة السابقة عبد الملك الحوثي للتحالف: أقبلوا بمبادرة المشاط وإلا لا خطوط حمراء المقالة القادمة مصفوفة لزيادة صادرات الحبوب الزيتية إلى (6) مليار دولار

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