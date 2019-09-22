منتخب السودان للشباب يكتسح جيبوتي في”سيكافا”

الخليج 365 : اكتسح منتخب السودان للشباب نظيره الجيبوتي بأربعة أهداف دون مقابل في مستهل مشواره في بطولة سيكافا تحت”20″ عامًا اليوم”السبت”. وأحرز أهداف السودان كلاً من محمد عباس”هدفين”، عمار ياسر، وشهاب. وسيلعب منتخب السودان مباراته القادمة أمام إريتريا الأثنين المقبل بمدينة قولو.

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