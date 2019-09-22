الغربال : مجلس المريخ تجاهلني

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
أعرب لاعب المريخ محمد عبد الرحمن عن حزنه الشديد من تجاهل المجلس له حول تجديد عقده كاشفاً عن أنه لم يتلقى اي اتصال من أحد وقال إنه خلال الأشهر الماضية خضع لبرنامج علاجي بقطر ويعود بعد شهرين ،وأنه لم يتعاف بصورة نهائية.
ويحسب صحيفة الانتباهة نبه أن المجلس لم يسأل عن أحواله ،وقدم شكره لرابطة المريخ بالدوحة التي أشرفت على علاجه ،وذكر أنه جاهز للتوقيع لفترة قادمة متى ما طلب منه ذلك ، لافتاً إلى أن فرصه في الأحتراف ما زالت قائمة في مصر وشمال افريقيا وبعض الدوريات الخليجية.
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