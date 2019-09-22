شيبوب يسجل لفتة بارعة في تنزانيا

الخليج 365 : حرص نجم سيمبا التنزاني ولاعب الهلال السابق شرف الدين شيبوب على زيارة بعثة المنتخب الوطني والتقى شبوب -وفق اليوم التالي – الجهازين الفني والإداري واللاعبين، وحرص أيضا على متابعة تدريبات المنتخب السوداني الذي يتأهب لمواجهة تنزانيا. ويمضي شيبوب فترة احترافية بنادي سيمبا. أحد اشهر الأندية التنزانية. ورغم غضبه بسبب عدم ضمه لكتيبة صقور الجديان غير أن اللاعب حرص على زيارة زملائه وتمنى لهم التوفيق.

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