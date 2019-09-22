- 1/2
- 2/2
شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
أعلنت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، إنها تعارض بشدة أي تحرك عسكري محتمل ضد إيران، ردا على الهجوم الذي تعرضت لها منشآت أرامكو النفطية السعودية الأسبوع الماضي.
وفي مقابلة مع الإذاعة الوطنية العامة الأمريكية، اليوم السبت، قالت بيلوسي، “إنهم يجلسون (الحكومة الأمريكية) أمام شخص قطع صحفيا (جمال خاشقجي)، وذوب بقاياه بالمواد الكيميائية، لا أرى أي مسؤولية من أجل حماية المملكة العربية السعودية والدفاع عنها”، وذلك حسب صحيفة “واشنطن بوست”.
وأعربت بيلوسي، عن اعتقادها أن “لا يذهب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أبعد من فرض عقوبات اقتصادية على إيران”، موضحة بالقول “لا أعتقد أن الرئيس ترامب سيوجه ضربة عسكرية على إيران، إنه يعلم أنه لا توجد شهية للحرب في بلادنا”.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيسة النواب الأمريكي تهاجم ابن سلمان بشدة ولا ترى أي مسؤولية لحماية السعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.