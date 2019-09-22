زحام وفوضى في آخر عروض “ستموت في العشرين” في كندا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : شهدت صالة سكوتيابانك ثييتر في مدينة تورنتو زحاما شديدا في العرض الثالث والأخير للفيلم السوداني “ستموت في العشرين” للمخرج امجد ابو العلا ضمن فعاليات مهرجان تورنتو السينمائي الدولي بكندا وجلست الجماهير في الممرات والسلالم ومخارج الطوارئ لمتابعة الفيلم مما اضطر اللجنة المنظمة الى اخراجهم وعمل عرض رابع للفلم أعقب العرض الثالث مباشرة . ونشر ناشطون على صفحاتهم على فبس بوك بعض الصور لشابات سودانيات يقمن بكتابة الاسماء ومحاولة أخيرة لتنظيم دخول الجمهور الى صالة العرض.

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