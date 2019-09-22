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إثيوبيا تعتقل عدداً من عناصر حركة الشباب وتنظيم داعش

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أعلنت وكالة الاستخبارات الوطنية في إثيوبيا ليل السبت عن اعتقال عدد من أعضاء حركة الشباب وتنظيم داعش في البلاد، لقيامهم بالإعداد لتنفيذ هجمات.

وأضافت الوكالة في بيان أن هدف هؤلاء الأشخاص كان مهاجمة أماكن عامة وأحداث دينية وفنادق بالعاصمة أديس أبابا ومواقع أخرى في إثيوبيا.

ولم تحدد الوكالة عدد من تم اعتقالهم إلا أن وكالة بلومبرغ للأنباء نقلت اليوم عن التلفزيون الإثيوبي الرسمي أن 12 متشدداً تم اعتقالهم.

وتردد أن المشتبه بهم دخلوا إثيوبيا عن طريق جيبوتي.

ومنذ أسبوع، قال مسؤول في الجيش الإثيوبي، إن الجيش اعتقل عددا من أعضاء تنظيم داعش في الدولة الواقعة في شرق أفريقيا.

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وصرح نائب قائد الجيش الإثيوبي، برهانو جولا، لوكالة الأنباء الإثيوبية المملوكة للدولة، أن هناك أدلة على أن الجماعة المتطرفة "قامت بتجنيد بعض الإثيوبيين وتدريبهم وتسليحهم"، لكنه لم يكشف عن عدد المعتقلين وكيفية اعتقالهم.

وأشار برهانو جولا إلى أن أعضاء آخرين في التنظيم لا يزالون مطلقي السراح ويجري مطاردتهم، محذرا من أن تنظيم داعش حاول عدة مرات في الماضي إقامة قاعدة في إثيوبيا.

وحذر رئيس الوزراء، أبي أحمد، مؤخرًا من محاولات المتطرفين المتمركزين في الصومال المتمركزين في الصومال التقدم إلى إثيوبيا.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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