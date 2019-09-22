ماذا فعلت مع فتاة مسلمة؟.. موقف غريب من الخطوط الكندية

ونقل موقع ”KPIX “ المحلي في سان فرانسيسكو، يوم السبت، عن أحمد رفيقي منسق الخدمات القانونية والحقوق المدنية في فرع المجلس بسان فرانسيسكو إنّ ”المجلس قلق من أن يواجه المسلمون الذين يسافرون على الخطوط الجوية الكندية معاملة مماثلة، إذا لم يتم توضيح طبيعة سياسات وإجراءات الشركة“.
وطالب ”رفيقي“ بأن تقدم ”آيركندا“ اعتذارا صادقا لعائلة الفتاة فاتيما عبد الرحمن (13 عاما).
وترغب عائلة ”عبد الرحمن“ باعتذارمكتوب من شركة الطيران الكندية، رافضة الاعتراف بالتوضيح الذي نشرته ”آيركندا“ على ”تويتر“، تعليقا على شكوتها.
كما أشار الموقع الأمريكي إلى أنّ محامي الفتاة على استعداد للتفاوض مع الشركة الكندية بهدف الوصول لتسوية، لتجنب معركة قانونية.
ومن بين مطالب عائلة ”فاتيما“ إحداث تغييرات فورية في السياسة التي تحظر التمييزوالمضايقة، وتدريب الموظفين على طبيعة الثقافات المختلفة.
وبدأت الواقعة عندما أجبرت ”فاتيما“ على خلع حجابها أمام ركاب الطائرة التي كانت تستقلها في آب أغسطس الماضي، عائدة إلى سان فرانسيسكو، رغم إتمامها الفحص الأمني على البوابات، ورفض طلبها بخلع الحجاب في غرفة أو مكان خاص.
وفي آب أغسطس الماضي، سافرت ”فاتيكا“ وهي لاعبة إسكواش أمريكية، إلى مدينة تورنتو الكندية للمشاركة في إحدى البطولات الرياضية في الأول من الشهر ذاته.
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