"الحب بهدلة".. وفاة شاب أثناء طلبه يد حبيبته للزواج

وقالت صحيفة " ديلي ميرور"، إن المأساة وقعت عندما كان الحبيبان يستجمان في تنزانيا.
ووفقا للصحيفة، فقد أراد ستيفن ويبر أن يطلب يد حبيبته للزواج بطريقة متميزة وغير معتادة، ولذلك، غطس في خزان مياه زجاجي، وعرض على الفتاة طلبه مكتوبا على ورقة، ومن ثم عرض عليها خاتم الخطبة، مع السؤال المكتوب، "هل تتزوجينني؟".
واختنق الشاب تحت الماء ولم يستطع الخروج من الخزان، ولا يزال الغموض يحيط بسبب وفاته، فيما أفادت معطيات أولية بأن قلبه توقف وهو تحت الماء.
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