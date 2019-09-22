هل تعرض الوفد العراقي "لخطر الموت" في الصين؟

نفى مصدر في مكتب رئيس الحكومة العراقية، عادل عبد المهدي، الأنباء التي تحدثت عن تعرض الوفد العراقي لحادث خطير خلال الزيارة التي يقوم فيها إلى الصين.

وقال المصدر لـ RT إن "الأنباء التي تحدثت عن تعرض الوفد العراقي الذي يزور الصين حاليا برئاسة رئيس الحكومة العراقية عادل عبد المهدي إلى خطر الموت، غير صحيحة، ولم يحدث أي شيء مما ذكر".

وأضاف أن "الوفد كان يمر عبر جسر هايوان وحدثت أمطار وعواصف، وهذا طبيعي بالنسبة للمناخ الصيني، ولم يُعرضنا هذا الشيء للخطر".

يذكر أن وسائل إعلام عراقية تناقلت معلومات عن تعرض الوفد العراقي الذي يتكون من رئيس الحكومة وعددا من الوزراء والمسؤولين، إلى خطر الموت وهم على جسر هايوان بسبب الأمطار والعواصف.

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ويزور رئيس الوزراء العراق عادل عبد المهدي والوفد المرافق له الصين منذ يومين، ويضم الوفد عددا من المسئولين الوزاراء، فيما قالت القناة إن "الوفد الحكومي الذي يزور الصين برئاسة عبد المهدي نجا من حادث على جسر هايوان كاد أن يودي بحياة جميع الوفد".

من جانبه قال مستشار رئيس الوزراء العراقي محمد الحكيم إن تلك الأنباء تم تضخيمها، موضحا أن بعض الرياح كانت موجودة ولكنها طبيعية على جسر هايوان الذي يمر في البحر لأكثر من 30 كم.

وأضاف، أن الصينيين أبقوا الشارع مفتوحًا كالمعتاد أمام سيارات الموكب وغيرها قبل مرور الموكب، وبعده استمرت بالسير بشكل طبيعي، وتابع" ليس هناك سيارة واحدة تقل 56 مسؤولًا فتعرضهم جميعًا للخطر"، مشيرا إلى أن مايتم تداوله " تهويل ومبالغة لا أكثر".