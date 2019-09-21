مقتل وإصابة 11 شخصاً في إطلاق نار بأميركا

أفادت تقارير إلإعلامية بمقتل شخصين وإصابة تسعة آخرين، السبت، في حادث إطلاق نار داخل ناد رياضي بولاية ساوث كارولينا بجنوب شرق الولايات المتحدة.

وقال مسؤول الشرطة المحلية في مقاطعة لانكستر باري فايل إن "الحادث كان كبيرا جدا ووقع داخل النادي وخارجه.. لدرجة أن عددا كبيرا من الناس شاهدوه".

وبحسب وسائل إعلام أميركية، لم يتم القبض حتى الآن على مطلق النار، لكن مسؤول الشرطة الأميركية أشار في البيان إلى أنه جرى فتح تحقيق في الحادث.