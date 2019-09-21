السودان: الإرصاد تحذّر من سحب رعدية ممطرة في”4″ ولايات

حذّرت الهيئة العامة للإرصاد من سحبٍ رعدية ممطرة بكلٍ من الخرطوم، نهر النيل، كسلا، القضارف، متوقعةً في الوقت ذاته نشاط للرياح السطحية.

وقال الهيئة بحسب موقعها الرسمي اليوم”السبت” إنّ ولاية الخرطوم ستشهد خلال الساعات القادمة هطول أمطار متفرّقة مع نشاطٍ للرياح السطحية المثيرة للغبار.

وطالبت الهيئة المواطنين أخذ الحيطة والحذر وتنظيم أنشطتهم بحسب ما جاء في التقرير.