أرامكو السعودية تتعهد باستعادة إنتاجها النفطي بشكل كامل نهاية سبتمبر

تعهدت شركة أرامكو النفطية السعودية مجدداً باستعادة إنتاجها النفطي بكامل طاقته بحلول نهاية الشهر الجاري.
وقال الرئيس التنفيذي وكبير الإداريين التنفيذيين للشركة أمين الناصر، إن أرامكو ستستعيد 5.7 مليون برميل من الإنتاج يومياً.
وأضاف الناصر في رسالة إلى الموظفين نقلت عنها اليوم السبت، وكالة "بلومبرغ" للأنباء، "سنواصل الوفاء بمهمتنا بتوفير الطاقة التي يحتاجها العالم".
وأشار إلى أن أرامكو لم تتخلف عن أي شحنات مطلوبة من العملاء.
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