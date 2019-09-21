رئيس الوزراء يعيين وكيل وزارة المالية

أصدر رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك قراراً اليوم "السبت" بتعيين، مكي ميرغني عثمان وكيلا للتخطيط بوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي. كما اعفاء، د.محمد عثمان إبراهيم من وظيفة الأمين العام لديوان الضرائب و تعيين، فتح الرحمن صالح جاويش أميناً عاما لديوان الضرائب.

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