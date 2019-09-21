حرم البشير فاطمة خالد ترفض أي حراسة بمنزلها بكافوري

علمت مصادر بأن حرم الرئيس المعزول البشير فاطمة خالد التي تقيم بمنزل شقيقها عبد العزيز خالد بكافوري قد رفضت أي مظهر للحراسة بالمنزل الذي تقيم به مسببة ذلك بأنها لا تحتاج أي مظاهر للحراسة وتود أن تعيش حياتها بصورة طبيعية والتنقل بحرية, علماً بأن هنالك حراسات بكافة المنازل التي تخص أسر البشير.



وكانت أعداد من منطقة حوش بانقا قد حضرت بحافلات لمتابعة محاكمة الرئيس المعزول البشير التي جرت أول أمس بمعهد القضاء بالخرطوم حضرها عدد من أشقاء وشقيقات الرئيس و أبناء إبراهيم شمس الدين قاموا بعدها بالذهاب لمنطقة كافوري.

وأكد مصدر مقرب من الأسرة بأن حرم الرئيس فاطمة خالد تمارس حياتها بشكل طبيعي وتعتبر أن مرحلة الإنقاذ مرحلة من مراحل الحياة عملت خلالها على مد جسور التواصل بالأعمال التي كانت تقوم بها لمصلحة المجتمع.

الدار