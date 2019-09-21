(الإمدادات): مخزون من المحاليل الوريدية يكفي لـ(6) أشهر

أعلن مدير إدارة الشراء والتعاقُد بالصندوق القومي للإمدادات الطبية د. شهاب الدين علي صديق، الانتهاء من الفرز النهائي، وترسية عطاء بنوك الدم.

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وكشف د. شهاب في تصريحٍ اليوم (السبت)، عَن مُشاركة (25) شركة في العطاء لتوفير (86) صنفاً من الأدوية، وقال إنّ الفرز النهائي للعطاء تَمّ الأربعاء المُنصرم، وستتم مُخاطبة الشركات الفائزة في العَطاء الأُسبوع المُقبل، وأضاف بحسب الصيحة الآن – بأنّه تم الإعلان عن عطاء أدوية السرطان وعطاء الصناعة الوطنية، وأعلن طرح عطاء خلال الأيام المُقبلة لأدوية ومُستهلكات الكُلى مِمّا يسهم بصُورةٍ إيجابيةٍ في توفير وتأمين حاجة المُواطنين من الأدوية والمُستهلكات الطبية، وطمأن د. شهاب بوجود كميات كافية ومخزون من المحاليل الوريدية تكفي حاجة البلاد ما لا يقل عن (6) أشهر قادمة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)