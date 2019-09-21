التاريخ: 21-سبتمبر-2019
39 مشاهدة
أصدر رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك قراراً بتشكيل لجنة التحقيق المستقلة بشأن فض الاعتصام بموجب نصوص الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية للعام 2019م بحسب الاناضول.
وأوضح مجلس الوزراء في تعميم صحفي مساء اليوم “السبت”، أن اللجنة تضم “7” أعضاء بينهم قاضي محكمة عليا “رئيساً”، وممثل لوزارة العدل “مقرراً”، ممثل لوزارة الدفاع “عضواً”، ممثل لوزارة الداخلية “عضواً”، بالإضافة إلى عضوية شخصية قومية مُستقلة وعضوية محاميين مستقلين.
وأكد القرار أن اللجنة لها جميع سلطات التحقيق الواردة في قانون لجان التحقيق للعام 1954، ويحق لها الاستعانة بمن تراه مناسباً بما في ذلك الاستعانة بدعم أفريقي و استلام الشكاوى من الضحايا و أولياء الدم و الممثلين القانونيين.
وحدد القرار أن تكمل اللجنة أعمالها خلال “3” أشهر و يحق لها التمديد لمدة مماثلة إذا اقتضت الضرورة ذلك، وأكد رئيس الوزراء أن عمل اللجنة يأتي باستقلال تام عن أي جهة حكومية أو عدلية أو قانونية، وأعلن عن تسميه أعضاء اللجنة لاحقاً.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر قرار من رئيس الوزراء بتشكيل لجنة التحقيق المستقلة بشأن فض الاعتصام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.