التاريخ: 21-سبتمبر-2019 فى : اقتصاد 27 مشاهدة كشفت الغرفة القومية للمصدرين عن إعداد مصفوفة لزيادة صادرات الحبوب الزيتية إلى (6) مليار دولار فى العام2020 ، مبينة أن المصفوفة سيتم تقديمها للحكومة لاجل تنفيذها وخلق قيمة مضافة للمنتجات بالبلاد. Advertisements وأوضح الأمين العام لغرفة المصدرين مامون أبراهيم قيلى بحسب (smc) إن المصفوفة حددت المشاريع التى ستساعد فى تحقيق الزيادة المطلوبة للصادرات السودانية . وكشف عن عقد مؤتمرهم الرابع للحبوب الزيتية بمشاركة (60) شركة أجنبية و(200) شركة وطنية مشيراً إلى مشاركة شعبة مصدرى الحبوب الزيتية كممثل للسودان فى عدد من المحافل الدولية بالصين والهند واندونسيا ودبى ومصر بهدف الترويج والتعريف بالمنتجات السودانية النقدية بما تتميز به من ميزات تفضلية . الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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