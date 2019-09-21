7500″ ألف يورو تفجر الأوضاع في كرة القدم السوداني

التاريخ: 21-سبتمبر-2019
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قالت مصادر صحفية إن أزمة في إتحاد كرة القدم السوداني نشبت مؤخراً ، بسبب مبلغ وقدره 7500″ ألف يورو تسلمها رئيس لجنة المنتخبات من الوزارة ولم يتم إيداعها في خزينة الإتحاد .
وبحسب صحيفة أخر لحظة أن رئيس الإتحاد كمال شداد إستفسر رئيس لجنة المنتخبات عن المبلغ بعد علمه من الوزير ، غير أن حسن برقو أخطر شداد بصرف 7500″ ألف يورو على المنتخب دون أن يقدم أي مستند . وأكد المصدر أن إتحاد كرة القدم السوداني طالب حسن برقو بالرد على خطاب نيابة الفساد بشأن المبلغ وذلك لعدم إيراده في خزانة الإتحاد ، وامتعاض حسن برقو غضباً بسبب ما سماه مؤامرة ضده.
الخرطوم : أخبار الخليج 365
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