مدرب سابق للمريخ يطالب بـ 70 ألف دولار ويهدد بالفيفا

التاريخ: 21-سبتمبر-2019 فى : رياضة 20 مشاهدة ذكرت مصادر موثوقة أن مدرب فريق الكرة بنادي المريخ السابق البلجيكي لوك إيمال في طريقه لمخاطبة الإتحاد الدولي لكرة القدم فيفا للمطالبة بمستحقاته المالية لدى نادي المريخ والبالغة 70 ألف دولار ،وبحسب صحيفة الجريدة في الفترة التي قضاها مدرباً للفريق في العام 2016 في عهد لجنة التسير التي قادها أسامة ونسي. Advertisements الخرطوم : أخبار الخليج 365

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