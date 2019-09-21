بالفيديو: جلواك يودع شخصية البدوي البسيط ويتقمص شخصية الأمريكي الأسود

ظهر الفنان الكوميدي محمد جلواك بشخصية جديدة على يوتيوب تختلف عن طبيعة وشكل الشخصيات التي اشتهر بتقديمها عبر أعماله المسرحية ومقاطع الفيديو التي درج على بثها وتقديمها عبر مواقع التواصل الاجتماعي وهي شخصية البدوي البسيط وشخصية (العربي) المعروفة في الدراما السودانية التقليدية.

الشخصية الجديدة التي قدمها جلواك وعنونها في الفيديو باسم(جلواك – الأمريكي الأسود) حيث قام بأداء وتقمص الشخصية الجديدة بصورة لا تخلو من أبعاد كوميدية مستعيناً بفن المكياح حيث استخدة شعراً مستعاراً كثيفاً بجانب ارتدائه لنظارة شمسية سوداء فضلاً عن التحدث باللغة الانجليزية كما يستخدمها المواطن الأمريكي .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)