صقور الجديان تتقدم في تصنيف الفيفا

قفز المنتخب السوداني مرتبة واحدة في التصنيف الشهري الصادر من الاتحاد الدولي لكرة القدم لشهر سبتمبر الجاري وأحتل منتخبنا المركز 128 على الصعيد العالمي بعد أن كان في المركز 129 في التصنيف الشهر الماضي

وحسب صحيفة الصيحة إستفاد منتخبنا الوطني من تأهله لمرحلة المجموعات لتصفيات كأس العالم بحصوله على أربع نقاط بالفوز على تشاد ذهاباً بثلاثية مقابل هدف والتعادل بدون أهداف في الدوري التمهيدي للتصفيات .

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الخرطوم : أخبار الخليج 365