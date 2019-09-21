بالفيديو : مباراة ودية تجمع الفنانة رؤى محمد نعيم سعد والفنان هاني عابدين في القيادة العامة

احتفى الشاعر عمر مصطفى ابو منة مؤلف قصيدة (جرح القيادة) والفنان الشاب هاني عابدين الذي قام بأدائها – احتفيا بالتجربة التي قدمتها الفنانة رؤى محمد نعيم سعد التي قامت بأداء ذات النص ولكن برؤية ولحن مختلف حيث علق الشاعر عمر حول الأغنية التي قدمتها رؤى بقوله:(الحصة جرِح،،والفقد واحد ,,شكراً ليك يا فنان وشكراً لفنانتنا الجميلة رؤى محمد نعيم ولي كل التيم العامل، على اللحن والأداء والإخراج الجميل ..و بكرة يا سوس البنادق..تلقى سلميتنا آفة) بينما كتب الفنان هاني عابدين قوله:(ياسلام ياراسطا والله الجرح حق الناس كلهم).

الفريق الذي قدم الأغنية برؤية الفنانة رؤى محمد نعيم سعد تقدم بالشكر والامتنان للشاعر ابو منة والفنان هاني عابدين لموافقتهم بتقديم النص والأغنية بصورة مختلفة حيث كتبوا : (ولأن جرح القيادة قد طالنا جميعاََ فكان لا بدّ من توثيقِِ إضافي. شكراََ للفنان هاني عابدين الذي سمح لنا بمشاركته تناول النص برؤية لحنية مختلفة و لحسام عبدالسلام وعمر مصطفى ابو منة كل الشكر لموافقتهم على ذلك).

يذكر أن الفنان هاني عابدين كان قد سبق له تقديم أغنية (جرح القيادة) برؤية ولحن مختلف حيث تم نشرها على عدد من المنصات نالت اعجاب الكثيرين من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)