أفضل 10 دول.. عليك زيارتها ولو مرة في حياتك

إذا كنت من محبي السفر والترحال، فلا تحرم نفسك من زيارة إحدى هذه الدول ولو لمرة واحدة في حياتك، حيث ضمت القائمة أفضل 10 بلدان بينهم دولة عربية.

واختار موقع “ثويتس ماغ” أفضل 10 دول نصح متابعيه بزيارتها مرة واحدة على الأقل في حياتهم، دون أن يذكر إن كانت هنالك دراسة علمية وراء اختيار هذه الدول العشر التي جاءت كالتالي:

ألبانيا

يقول الموقع: “تظل ألبانيا إلى حد ما لغزًا لمعظم المسافرين. لكن أولئك الذين يستكشفونها سيجدون مواقع تراث عالمية ساحرة تابعة لليونسكو، بما في ذلك مدينة بوترينت اليونانية القديمة”.

وبحسب سكاي نيوز عربية تتميز ألبانيا بالبحيرات الجبلية الرائعة والشواطئ البكر والهندسة المعمارية العثمانية والناس الودودين الذين سيظهرون لك الطريق بكل سرور عندما تكون في حاجة إلى معرفة أي اتجاه عليك أن تسلكه.

إيطاليا

موطن الرومان ومثال حي للهندسة المعمارية لعصر النهضة، فهي دولة لا مثيل لها. مليئة بمسارات خلابة وجميلة والتاريخ الثقافي، فأي مكان تقريبًا في إيطاليا يمنحك ذاكرة ممتعة ودائمة.

والأفضل من ذلك كله، أن نضمن لك الحصول على أفضل غذاء في العالم، حتى لو انتهى بك الأمر إلى زيارة المناطق الريفية في إيطاليا.

الهند

من كهوف أجانتا البوذية القديمة إلى شواطئ جوا الرملية، لا تنتهي أبدًا المواقع التي تشاهدها في ثاني أكبر بلد في العالم من حيث عدد السكان. وبعيدًا عن حشود مومباي، يوصف شمال كشمير عادة باسم سويسرا الهند.

ويلز

يشير الموقع إلى أنها واحدة من أجمل مناطق أوروبا. لا يزال العديد من المسافرين يستخفون بويلز التي تحظى بمواقعها التاريخية المحفوظة بشكل رائع، والتي يبدو جمالها غير عادي.

نيبال

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بعد سلسلة من الزلازل الكارثية وتوابعها، بدأت صناعة السياحة في نيبال تعود لأوجها مرة أخرى، حيث يمكنك الوصول إلى قمة إفريست عبر زيارتك لنيبال.