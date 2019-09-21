عرض مهرجان “الجونة” السينمائي في مصر، يوم الجمعة، الفيلم السوداني “ستموت فى العشرين” للمخرج أمجد أبو العلا.

ويعد الفيلم واحداً من بين أهم الأفلام العربية بمهرجان “الجونة” السينمائى فى دورته الثالثة، إثر حصوله على جائزة “أسد المستقبل” بمهرجان فينيسيا الأخير، وعرضه مؤخراً في مهرجان تورونتو السينمائى. وبحسب سكاي نيوز عربية جرى استيحاء الفيلم من قصة “النوم عند قدمي الجبل” للكاتب الروائي حمور زيادة، إذ يولد “مزمل” فى قرية سودانية تسيطر عليها أفكار الصوفية، تبلغه نبوءة تفيد بأنه سيموت فى سن العشرين. Advertisements وعقب ذلك، يعيش أيامه فى خوف وقلق إلى أن يظهر فى حياته سليمان، وهو مصور سينمائي متقدم فى العمر، فهل سيخرج مزمل من الكابوس الذى أضحى ملازماً له وكيف يعيش حياته وهو مطوق بأقاويل عن موته القريب.

ويعد هذا الفيلم الروائي الأول فى تاريخ السودان منذ 20 سنة، والسابع فى تاريخها، وحظي باهتمام عالمي وحصل على منح مالية من عدة جهات مثل مهرجان برلين السينمائي، ومنحة من بيروت، فضلاً عن منحة “سور فاند” النرويجية.

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كانت هذه تفاصيل خبر بعد أن حظي بإهتمام عالمي كبير .. الفيلم السوداني “ستموت في العشرين” يُعرض بمهرجان الجونة “طالع التفاصيل” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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