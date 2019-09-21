أطلقت الفنانة اللبنانية شيراز أغنية وكليب أغنيتها الجديدة “بيلا تشاو” باللغة العربية في سينما لومول ضبية في لبنان. وأكدت شيراز أنها أطلقت الكليب في السينما، لأنه أتى على شكل فيلم قصير، وقصدت إطلاقه يوم ميلادها. وأشارت شيراز إلى أنها “أرادت مكاناً هادئاً ليتم التركيز على التفاصيل الدقيقة التي حملها العمل في طياته، والذي استغرق التحضير له حوالى 3 أشهر، والتصوير أخذ 5 أيام، كما نقلت صحيفة “سيدتي”. Advertisements والأغنية من إخراج زياد خوري، وكتابة جويس عطالله، والموزع الموسيقي جان ماري رياشي , وأغنية “بيلا تشاو” هي أغنية شعبية إيطالية تم استخدامها كنشيد للمقاومة المناهضة للفاشية، واستُخدمت في جميع أنحاء العالم كترنيمة للحرية. وانتشرت مرة أخرى مع عرض المسلسل الإسباني “لاكاسا دي بابل” (La Casa De Papel) . الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو و الصور : في محاولة لتقليد مسلسل “لاكاسا دي بابل” (La Casa De Papel) الأسباني.. شيراز تطلق أغنية “بيلا تشاو” باللغة العربية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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