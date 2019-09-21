“غازي صلاح الدين” يصل أمريكا والتباينات تعصف بحركته

وصل إلى الولايات المتحدة رئيس حركة الإصلاح الأن د. غازي صلاح الدين، بعد زيارة عادية وجولة شملت تركيا وروسيا.

وأبلغ مصدر مأزون أن غازي صلاح الدين وصل بالفعل إلى أمريكا خلال الأيام الماضية، ولم يكشف المصدر عن طبيعة زيارة غازي أو الأنشطة التي سيطلع بها.

وكان مكتب العتباني نفى في وقت سابق ما تردد عن أنباء حول تدهور الحالة الصحية لغازي صلاح الدين، الذي غادر البلاد عقب الإطاحة بالبشير متوجهاً إلى تركيا.

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وأكدت مصادر متطابقة بحسب “تاسيتي نيوز” أن زيارة غازي إلى روسيا بغرض إجراء مراجعة طبية عادية تتعلق بالنظر.

وتشهد حركة الإصلاح الأن تباينات عديدة ، على خلفية الأوضاع السياسية الراهنة في البلاد، وكشفت المصادر عن تقديم المسؤول السياسي بالحزب د. فتح الرحمن فضيل إستقالته من حركة الإصلاح الأن .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)